Московский клуб в ближайшее время намерен сделать предложение "Спортингу" по 25-летнему хавбеку в размере 10 млн евро и 15% с будущей продажи игрока. Также отмечается, что ЦСКА, в случае отказа португальского клуба, готов будет увеличить свое предложение до 11 млн евро.
В прошлом чемпионате Португалии Палинья в составе "Спортинга" провел 27 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "Чемпионат"
Источник: ЦСКА готовит предложение "Спортингу" за Палинью в размере 10 млн евро
Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья нужен ЦСКА.
Фото: 90 Min
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