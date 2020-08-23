"Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в "Ростов". Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт", - передает слова Арутюнянца пресс-служба "Ростова".
Полоз ранее уже защищал цвета "Ростова", после чего выступал за "Зенит" и "Сочи".
В минувшем сезоне РПЛ 29-летний Полоз в составе "Сочи" провел 24 матча и забил 5 мячей.
Президент "Ростова" заявил, что в клубе давно хотели вернуть Полоза
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал обмен Ивелина Попова на Дмитрия Полоза.
Фото: ФК "Ростов"
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