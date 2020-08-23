"У "Локомотива" выстроена игра в обороне. Команда Николича хорошо защищается и здорово выбегает в контратаки. Есть целая группа футболистов, которая способна сделать результат. Если железнодорожники забьют первыми, то "Спартак" не отыграется", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
"Спартак" в 3 турах набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Локомотив" с 7 баллами идет на 3-й строчке.
Гришин: если "Локо" забьет первым, то "Спартак" не отыграется
Российский тренер Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: © pfc-cska.com
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