22-летний нидерландский хавбек согласовал условия личного контракта с ПСВ. Скорее всего, Тиль будет выступать за новый клуб на правах аренды.
Тиль перешел в "Спартак" из АЗ летом прошлого года за 16 млн евро.
В прошлом сезоне РПЛ Тиль в составе красно-белых провел 18 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Metaratings.ru
Тиль близок к переходу в ПСВ
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль вернется на родину.
Фото: ФК "Спартак"
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