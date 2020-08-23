23-летнего хавбека увезли с поля на электрокаре на 16-й минуте. Вместо него на поле вышел Станислав Магкеев.
Сейчас идет первый тайм, "Локомотив" выигрывает со счетом 1:0.
В текущем сезоне РПЛ Баринов в составе железнодорожников провел 4 матча и забил 1 мяч.
Баринов получил травму в матче со "Спартаком". Его увезли на электрокаре
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил травму в игре 4-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
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