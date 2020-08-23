Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0. Победу донской командe принес новичок Хасимото на 80-й минуте.
"Выиграли, три очка взяли - это то, что нам сейчас было нужно, потому что команда недобрала очков в матче с "Зенитом" и "Динамо". Сегодня, слава богу, получилось взять, хотя не реализовали некоторое количество моментов", - приводит слова Карпина официальный сайт клуба.
"Ростов" набрал 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
В следующем туре подопечные Карпина на своем поле примет "Урал". Встреча пройдет 26 августа и начнется в 20:30 мск.
Карпин: три очка взяли - это то, что нам сейчас было нужно
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о победе над "Уфой" в 4-м туре чемпионата России.
Фото: © ФК "Ростов"
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