Футболист получил травму в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком".
"По-моему, там что-то с крестами. Все серьезно. Дай бог ему здоровья", - сказал в перерыве встречи в эфире "Матч премьер" хавбек "железнодорожников" Дмитрий Рыбчинский.
Баринов травмировался на 5-й минуте встречи и был заменен. Футболиста увезли с поля на электрокаре.
У Баринова подозрение на разрыв "крестов"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может выбыть на долгий срок.
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
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