— Отсутствие Соболева? Возможно, сыграла роль вариативность. Чтобы был разный формат нападающих. Соболев, думаю, на карандаше у тренеров. Но, наверное, Саше нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой, — заявил Малафеев.
С заявкой сборной России на матчи Лиги Наций с Сербией и Венгрией можно ознакомиться здесь.
23-летний Соболев выступает за "Спартак" с зимы 2020 года. Вторую половину сезона он провёл на правах аренды из "Крыльев Советов", а перед стартом нынешнего московский клуб выкупил его трансфер за 4,5 млн евро. В текущем сезоне на счету нападающего два гола и голевая передача в четырех матчах чемпионата России.
Источник: Sport24
Малафеев — о невызове Соболева: наверное, нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал невызов нападающего "Спартака" Александра Соболева в сборную России.
Фото: "Чемпионат"
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