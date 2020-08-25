– Да, я хочу видеть его здесь. Мы говорили о Влашиче, и я был был счастлив, если покупка Николы была бы осуществима. Но, полагаю, ЦСКА захочет солидную компенсацию, – заявил Билич.
"Вест Бромвич" вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона Чемпионшипа.
22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала хорватский футболист провёл год за москвичей в аренде, а затем клуб выкупил трансфер полузащитника у "Эвертона" за сумму около 15 млн евро.
В нынешнем сезоне Влашич стал автором двух голов в двух матчах чемпионата России.
Источник: Expressandstar
Наставник "Вест Бромвича" Билич хочет видеть Влашича в своей команде
Главный тренер "Вест Бромвича" Славен Билич заявил, что хочет усилить свою команду полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
Фото: ПФК ЦСКА
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