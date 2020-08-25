Контракт подмосковного клуба и "ПИКа" без бонусов составляет чуть более 140 миллионов рублей. Цифра может увеличиться до 170 миллионов рублей, если команда покажет хорошие результаты. Бюджет команды на сезон составляет около 500 миллионов рублей.
В данный момент "Химки" с двумя очками занимают 15-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. Вчера, 25 августа, подопечные Дмитрия Гунько сыграли вничью с тульским "Арсеналом".
Источник: РБК
Стала известна сумма спонсорского контракта "Химок" и крупнейшего застройщика России
Российская девелоперская и строительная компания "ПИК" заплатит "Химкам" более 140 млн рублей, бюджет клуба на сезон - около 500 млн.
Фото: Global Look Press
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