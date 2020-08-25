Стала известна сумма спонсорского контракта "Химок" и крупнейшего застройщика России

Российская девелоперская и строительная компания "ПИК" заплатит "Химкам" более 140 млн рублей, бюджет клуба на сезон - около 500 млн.

Фото: Global Look Press