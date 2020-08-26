- Только что получили бюрофакс из Москвы: сегодня играем в лазурной форме, - гласит надпись на посте клуба в одной из соцсетей.
Сделали это питерцы в стиле прошедших новостей об уходе Лионеля Месси из "Барселоны". Вчера появилась информация, что аргентинский форвард отправил в клуб факс с просьбой освободить его от контракта. Однако позднее одна из испанских газет заявила, что это письмо было фейком.
Матч "Динамо" - "Зенит" начнётся в 20:45 по мск на "ВТБ Арене" в Москве.
"Получили бюрофакс из Москвы". "Зенит" презентовал форму на матч с "Динамо" в стиле Месси
Питерский "Зенит" объявил форму, в которой футболисты команды проведут сегодняшнюю игру против "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
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