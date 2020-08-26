Об этом сообщает агент футболиста Раде Дудич.
— Контракт с Бранко и "Уралом" согласован, он будет на 3 года. Все, что осталось — это прилететь в Россию. Думаю, что это произойдет в пятницу или субботу, — заявил Дудич.
27-летний Йовичич выступал за "Амкар" с 2014 по 2017 год.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл два матча в Суперлиге Сербии, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24.
СМИ: "Урал" подпишет 3-летний контракт с бывшим полузащитником "Амкара"
Полузащитник "Црвены Звезды" Бранко Йовивич в скором времени станет игроком "Урала".
Фото: ФК "Амкар"
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