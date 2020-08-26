- Конечно, потеря с точки зрения футбола. Этот человек два года всего лишь провел здесь, начал выходить на определенный уровень, на котором хотели бы его видеть, и совершен трансфер. Понятно, что с футбольной точки зрения это для нас потеря. Но двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем, - заявил Карпин.
22-летний казахстанский полузащитник подписал 5-летний контракт с новым клубом. По данным Transfermarkt, cумма сделки составила 2 млн евро. Игрок будет выступать за команду под 19 номером.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл за "Ростов" четыре матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Источник: пресс-служба "Ростова".
Карпин - о трансфере Зайнутдинова: двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал уход полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
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