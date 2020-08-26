"Первый тайм наша команда сыграла хорошо, выполнила всё, о чем договаривались. Второй получился нервным и рваным из-за наших ошибок и потерь. Будем работать, чтобы их не было, как и красных карточек.
"Локомотив" имел на один день меньше подготовки плюс потерял двух системообразущих игроков - Баринова и Миранчука. Нам повезло, что так вышло", - сказал Талалаев.
"Ахмат" добыл выездную победу над "Локомотивом" со счетом 3:2. Отметим, что по ходу игры в составе грозненской команды были удалены Быстров и Швец.
Подопечные Талалаева занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Отметим, что грозненская команда добыла третью победу кряду в текущем чемпионате России. Последний раз "Ахмат" проигрывал во втором туре "Спартаку" со счетом 0:2.
В следующем туре "Ахмат" на своем поле примет ЦСКА. Встреча состоится 30 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Талалаев: нам повезло, что так вышло
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал матч пятого тура с "Локомотивом".
Фото: ФК "Ахмат"
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