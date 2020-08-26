"Мы все время ждем Кокорина на поле. Надеюсь, что он сыграет с "Арсеналом", держу кулачки. Кокорин уже бегает, надеюсь, что в матче с тульской командой он порадует болельщиков", - сказал Газизов.
В начале августа Кокорин подписал контракт со "Спартаком", однако до сих пор не провел за красно-белых ни одной игры.
Сегодня "Спартак" на выезде выиграл у "Ротора" со счетом 1:0. В следующем туре московская команда сыграет на своем поле с "Арсеналом". Матч пройдет 29 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: "СЭ"
Газизов рассказал, когда ждать на поле Кокорина
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Александром Кокориным.
Фото: Sportbox.ru
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