"Понсе потянул мышцу, поэтому пропустит какое-то время. Неделю-две, посмотрим", - сказал Газизов.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Понсе в составе "Спартака" провел 4 матча и забил 2 мяча.
Сегодня "Спартак" на выезде минимально обыграл "Ротор" со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме с пенальти забил Бакаев.
Московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре "Спартак" на своем стадионе примет тульский "Арсенал". Встреча пройдет 29 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: "СЭ"
Понсе рискует пропустить около двух недель
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе в матче 5-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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