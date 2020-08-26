Понсе рискует пропустить около двух недель

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе в матче 5-го тура РПЛ с "Ротором".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Понсе потянул мышцу, поэтому пропустит какое-то время. Неделю-две, посмотрим", - сказал Газизов.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Понсе в составе "Спартака" провел 4 матча и забил 2 мяча.

Сегодня "Спартак" на выезде минимально обыграл "Ротор" со счетом 1:0. Единственный мяч во втором тайме с пенальти забил Бакаев.

Московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре "Спартак" на своем стадионе примет тульский "Арсенал". Встреча пройдет 29 августа и начнется в 18:00 мск.

Источник: "СЭ"

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Теги: Понсе Спартак Газизов
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