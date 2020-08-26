Поединок в Краснодаре завершился вничью со счетом 1:1.
"Мы заслуживали большего. Когда играешь хорошо, а команда не добивается результата, уже неважно, как ты играл, главное - это командный результат. Вратарь "Краснодара" заслуживает высших похвал, потому что он спас в большом количестве моментов. Но такого результата мы не заслужили, наиграли на большее", - сказал Влашич в эфире телеканала "Матч Премьер".
ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с "Ахматом". Поединок состоится 30 августа и начнется в 18:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Влашич в составе ЦСКА провел 3 матча и забил 2 мяча.
Источник: "СЭ"
Влашич заявил, что ЦСКА заслуживал большего в матче с "Краснодаром"
Полузащитник ЦСКА подвел итог матча 5-го тура с "Краснодаром".
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!