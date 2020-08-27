Комитет РФС по этике рассмотрит слова Федуна в адрес арбитров

На нём будут рассматриваться высказывания владельца "Спартака" Леонида Федуна, бывшего тренера "Химок" Сергея Юрана и главы совета директоров "Уфы" Ростислава Мурзагулова.
Напомним, Леонид Федун и Ростислав Мурзагулов негативно высказывались в адрес судей и заявляли о готовности снять команды с чемпионата России, а Сергей Юран обвинил "Спартак" в создании двух фарм-клубов, отметив, что "Химки" и "Уфа" "подарят" "красно-белым" 12 очков.
Источник: ТАСС
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