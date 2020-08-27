Сообщается, что игроки урегулировали разногласия и конфликт исчерпан. О телефонном разговоре также проинформирован главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Напомним, что Александр Соболев не получил вызов в национальную команду на матчи Лиги наций из-за конфликта с капитаном сборной Артёмом Дзюбой. Черчесов призвал футболистов урегулировать конфликт для будущего совместного выступления в команде.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Источник: Соболев и Дзюба поговорили по телефону
Фото: сборная России
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