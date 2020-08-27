На третьем месте рейтинга оказалась дочь владельца "Спартака" Леонида Федуна Екатерина Федун. Ее состояние оценивается в 700 млн долларов.
Отметим, что Екатерина Федун впервые попала в данный рейтинг Forbes.
Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2004 году.
Источник: Forbes.ru
Дочь Федуна вошла в топ-3 богатейших женщин России по версии Forbes
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Фото: РИА Новости
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