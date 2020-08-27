Среди команд РПЛ менеджер выделил московский "Спартак". Столичные футболисты после пяти туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на одно очко.
"Мне понравился "Спартак". Не столько мастерством или заумными тактическими схемами, он понравился своей эмоциональностью, заряженностью на победу, духом и желанием победить. А для России это много", - цитирует Лепсая Metaratings.
"Спартак" в первых пяти турах нанёс поражение "Локомотиву". Оно стало первым для Марко Николича в качестве наставника "железнодорожников".
Лепсая: мне понравился "Спартак" своей эмоциональностью, заряженностью на победу
Футбольный менеджер Тимур Лепсая поделился впечатлениями от стартового отрезка РПЛ.
Фото: Sport.ru
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