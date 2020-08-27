"Мы видим, насколько неровно играют "Спартак", "Локомотив". Нет запаса прочности у "Краснодара", поэтому даже на основании игры "Зенит" – ЦСКА, при всем уважении к армейцам, проведшим качественный матч, "Зенит" выглядит сильнее. Я не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне чемпионом России", - передаёт слова Малафеева "Петербургский дневник".
Напомним, что Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 по 2016 год. После 5 туров в РПЛ петербургский клуб занимает 1 место с 12 очками. Ближайшие преследователи "Зенита" "Спартак" и "Сочи" отстают на одно очко.
Малафеев оценил шансы "Зенита" на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев спрогнозировал чемпиона Российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Фото: ФК "Зенит"
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