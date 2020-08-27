— Для нас он был вторым отцом. Любые проблемы, любые вопросы. Этот человек всё для нас решал, во всём нам помогал, во всём нам советовал. Ты мог к нему прийти и всё как на духу рассказать, он тебе всегда поможет. Всё, что он обещал, он всегда выполнял. Это даже не обсуждалось. Зарплаты, премиальные - всё ровно, никаких задержек за столько лет. Он очень порядочный человек.
Он только взглядом на нас смотрел, мы всё сразу понимали. При нас в тренерские дела он не вмешивался никогда. Я помню он зашёл в раздевалку, мы тогда три игры проиграли. Он сказал: ребят, если вы на меня ### [хрен] положите, то я выдержу, но если я на вас положу, боюсь, что вы нет. После этого у нас игр семь было без поражений и ничьих.
Думаю, сложновато будет без Евгения Ленноровича. Без его ума, без его подхода в плане футбольной жизни, он так подкован. Скажем так, те трофеи, которые есть у ЦСКА до 2014 года, без Гинера их бы никогда не было, — заявил Гусев в Youtube-шоу "Футбольный хейт".
42-летний Гусев выступал в составе ЦСКА с 2002 по 2007 год. В составе армейцев россиянин выиграл 10 трофеев.
Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. Сейчас функционер также занимает должность заместителя председателя совета директоров в клубе.
Ролан Гусев - о Гинере: он был дня нас вторым отцом. Человек все для нас решал
Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о президенте клуба Евгении Гинере.
Фото: РИА Новости / Алексей Беликов
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