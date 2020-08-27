По сведениям источника, изначально московский клуб предлагал за 25-летнего футболиста 10 млн евро, однако в "Спортинге" отвергли это предложение.
Теперь ЦСКА готов выложить за португальца 12 млн евро.
Прошлые два года Палинья провёл в "Браге" на правах аренды. В минувшем сезоне он провёл за клуб 44 матча во всех турнирах, забил четыре гола, отдал голевую передачу и заработал 15 желтых карточек.
Источник: A Bola.
Источник: ЦСКА увеличил предложение по Палинье
Московский ЦСКА сделал новое предложение "Спортингу" по трансферу полузащитника Жоау Палинье.
Фото: Reuters
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