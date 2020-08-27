— Учитывая, что Головин воспитанник Кемеровской области, а именно – Калтана, мы перечислили эти деньги муниципальному образованию именно этого города, договорившись, что средства пойдут на строительство поля и покупку инвентаря. Строительство поля в Калтане уже началось. Плясунов говорит, что уже к сентябрю поляна будет готова.
К сожалению, в данной ситуации невозможно внести изменения в паспорт задним числом. УОР Ленинск-Кузнецкого имел полное право зарегистрировать его как своего игрока. Даже если в один год нарушалось правило "двух футболок", то это можно было сделать в следующем. ДЮСШ г. Ленинск-Кузнецкий зарегистрировала Головина на неделю и получила свои деньги. УОР не зарегистрировало ни на один день. Все данные в электронной системе абсолютно прозрачны – там есть только три школы, им и полагаются деньги, — заявил Митрофанов в интервью "Чемпионату".
Ранее мама Александра Головина заявила, что деньги за футболиста полагаются и УОР Ленинск-Кузнецкого, а к ДЮСШе этого города он никакого отношения не имеет.
24-летний Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА за 30 млн евро. В первом матче Лиги 1 Головин отметился голевой передачей, а "Монако" сыграл вничью (2:2) с "Реймсом".
В РФС объяснили, почему школа, за которую Головин играл неделю, получила выплаты от "Монако"
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов объяснил, почему только две школы детско-юношеские школы получили выплаты от "Монако" за воспитание полузащитника Александра Головина.
Фото: Panoramic / Global Look Press
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