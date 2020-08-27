В РФС объяснили, почему школа, за которую Головин играл неделю, получила выплаты от "Монако"

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов объяснил, почему только две школы детско-юношеские школы получили выплаты от "Монако" за воспитание полузащитника Александра Головина.

Фото: Panoramic / Global Look Press