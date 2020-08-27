— Евсеев, безусловно, прав. Мы над этим работаем. У нас была тяжелейшая концовка прошлого сезона, когда наши люди были измотаны, было много выбывших из строя. Сейчас мы находимся, мягко говоря, в не очень хороших кондициях. Конечно, если бы скамейка была подлиннее, Вадиму Валентиновичу было бы проще. В этом вопросе полностью разделяем его мнение и работаем над пополнением состава. В ближайшие дни будем объявлять он новых подписаниях, — цитирует Мурзагулова "СЭ".
Вчера наставник "Уфы" Вадим Евсеев заявил, что команде "катастрофически не хватает игроков". В межсезонье клуб покинули: Даниил Фомин и Остон Урунов, которые перебрались в "Динамо" и "Спартак", Данил Круговой и Денис Терентьев, вернувшиеся в "Зенит" после аренды, а также Александр Пуцко и Андрей Козлов, у которых истёк контракт.
В нынешнем сезоне "Уфа" после пяти туров занимает 13-ю строчку чемпионата России с четырьмя очками.
В "Уфе" подтвердили работу над новыми трансферами
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб планирует в это трансферное окно усилить команду дополнительно.
Фото: Ростислав Мурзагулов
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