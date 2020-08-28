Нападающий "Зенита-2" перешел в "Химки"

?Из Петербурга в Химки! Илья Воробьев — красно-черный!https://t.co/iAREg5gXPr pic.twitter.com/Guqh9bfJ06— ФК Химки (@fc_khimki) August 28, 2020
21-летний футболист будет выступать за подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона. Воробьев является воспитанником "Зенита". В нынешней сезон в первенстве Футбольной национальной лиги за "Зенит-2" форвард провёл 3 матча, в которых забил 2 гола, один из них с пенальти, и сделал 1 ассист.
В сезоне 2020/2021 в РПЛ после 5-и туров Химки с 2 очками занимают 15 место.
Источник: пресс-служба ФК "Химки"