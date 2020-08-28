Отмечается, что к Еськову нет замечаний по матчу первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи", однако возникли дополнительные вопросы по игре "Ростов" - "Уфа" в 27-м туре прошлого чемпионата.
Поединок завершился победой "Уфы" со счетом 2:1.
Ранее появилась информация, что российский арбитр не прошел проверку на полиграфе. Сообщается, что Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.
Источник: "СЭ"
Стали известны новые подробности в деле по Еськову
"Спорт-Экспресс" опубликовал новые детали по делу арбитра Алексея Еськова.
Фото: РФС
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