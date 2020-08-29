Лесовой - "кол"! Соболев, Жиго и Хлусевич - гол! Оценки по итогам матча "Спартак" - "Арсенал"

"Спартак"
Максименко - 2.5. "Арсенал" не сильно нагрузил работой вратаря "красно-белых". Из трех ударов в створ один Максименко пропустил, и один помог ему отбить Джикия. При этом Александр местами играл неуверенно. Например, в первом тайме он едва не ошибся под прессингом Эванса Кангва, а после перерыва он на ровном месте подарил мяч Кингсу Кангва.
Джикия - 3.5, Маслов - 3.0, Жиго - 4.0, Айртон - 3.5, Зобнин - 4.0. Оценка Маслова ниже чем у остальных защитников "Спартака" из-за того, что он упустил Хлусевича в эпизоде с пропущенным голом. А еще он не сделал ни одного выноса мяча и не выиграл ни одного верхового единоборства. Более образцовую игру выдал Жиго. На счету француза 6 побед в дуэлях на втором этаже, 5 перехватов, 2 выноса, 2 удара и забитый гол. Джикия лишь однажды уступил в борьбе с соперником и чаще других разряжал обстановку у своих ворот, но не сделал ни одного отбора. Впрочем, по мнению эксперта Матч Премьер Николая Писарева, лучшим сегодня был именно Георгий.
Зобнин традиционно провел качественный матч. С его классной обманки на своей половине поля началась первая голевая атака "Спартака". Роман сделал больше всех ключевых передач (всего - 6, точных - 2) и выиграл 70 процентов единоборств (больше только у тройки центральных защитников). Айртон в этот раз не так здорово подключался к атакам и не делал точных навесов, но заработал на себе 3 фола и сделал 4 отбора (лучший в команде по этим показателям).
Умяров - 3.0, Крал - 3.5, Бакаев - 4.0. Умяров нечасто вступал в единоборства (12 раз) и проиграл почти половину из них (5), а также ошибался в не самых сложных ситуациях. Из его плюсов - 3 отбора и высокая точность передач (89 процентов). Крал чаще других владел мячом, сделал 80 успешных пасов, активно старался обострять (5 ключевых передач, 3 успешных обводки), заработал на себе 2 фола, а еще сделал 2 отбора и 1 перехват. Но иногда чех ошибался и позволял обыгрывать себя. Бакаев отметился голевой передачей и выбором в ряде атак интересных вариантов их продолжения. Да, выиграл лишь 4 единоборства из 15, но компенсировал это отличной точностью пасов (93 процента).
Ларссон - 4.0, Соболев - 4.0. Нападающие "Спартака" провели хорошую игру. Ларссон отдал голевую передачу со штрафного на Жиго, Соболев забил после паса Бакаева. Также можно отметить, что швед заработал на себе 2 фола, а россиянин стал лучшим в матче по количеству выигранных верховых единоборств (8).
Тиль - б/о, Урунов - 3.0, Ещенко - 2.5, Мирзов - б/о. Урунов успел отдать 16 передач, и все они оказались точными. Ещенко добавил свежести на фланге, но чем-то значимым не отметился. Мирзов сыграл всего лишь 6 минут. Тилю желаем здоровья и скорейшего восстановления.
"Арсенал"
Нигматуллин - 2.0. Вратарь тульской команды пропустил 2 из 3 ударов в створ его ворот и не отличился хоть сколь-нибудь удачными действиями. Зачастую ему не удавалось даже сделать точную передачу - из 22 пасов в исполнении Нигматуллина лишь 7 дошли до его партнеров.
Бурлак - 2.5, Сокол - 2.0, Бауэр - 3.0, Громыко - 2.5, Хлусевич - 3.5. Бауэр - лучший из тройки центральных защитников. Хорошо страховал партнеров, сделал больше всех перехватов (4), качественнее всех вступал в единоборства (73 процента выигранных), сделал 20 точных передач из 22. Бурлак не успел помешать Жиго забить победный гол, выиграл лишь 25 процентов верховой борьбы, сделал меньше всех отборов (1). Сокол спокойно позволил Соболеву забить и был ужасен в единоборствах - проиграл 14 из 22. У Громыко каждая вторая передача была неточной, но зато он сделал больше всех перехватов (4). Хлусевич отметился забитым голом и несколькими хорошими отборами и подкатами, но был зрителем в эпизоде, когда "Спартак" сравнял счет.
Кингс Кангва - 3.0, Костадинов - 2.5, Пантелеев - 2.0, Лесовой - 1.0. Оценка Лесового в комментариях вряд ли нуждается - абсолютно глупое удаление, которое, по сути, лишило "Арсенал" шансов на спасение. Пантелеев практически не сделал ничего полезного - нанес один удар мимо ворот, совершил 2 фола, получил желтую карточку, выиграл только 3 единоборства из 14. Костадинов заработал на себе аж 5 фолов и выдал один из лучших процентов выигранной борьбы в команде (67), но упустил Жиго в эпизоде со вторым голом "Спартака". Кингс Кангва отличился классной подачей, которая привела к голу Хлусевича, но проиграл больше половины единоборств и редко совершал отборы и перехваты, что для его амплуа недопустимо.
Эванс Кангва - 2.0. Эванс Кангва был абсолютно не заметен на поле. Даже зацепиться не за что...
Банда - 2.5, Горбатенко - 2.5, Чаушич - 2.5, Ткачев - 2.5, Довбня - б/о. Вышедшие на замену игроки не особо усилили игру "Арсенала". Горбатенко не выиграл ни одного единоборства. Ткачев и Чаушич за 16 минут коснулись мяча 4 и 6 раз соответственно, Банда - за 26 минут 7 раз.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак", Официальный сайт ПФК "Арсенал"