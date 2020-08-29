Лесовой - "кол"! Соболев, Жиго и Хлусевич - гол! Оценки по итогам матча "Спартак" - "Арсенал"

Стартовая встреча 6-го тура Премьер-Лиги вышла не самой захватывающей и увлекательной. Все самое интересное случилось в последние 10 минут первого тайма.