Футболист получил травму в матче 7-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Голландец вышел на замену во втором тайме и спустя 12 минут покинул поле.
Тиль перешел в "Спартак" летом прошлого года, но не сумел закрепиться в основном составе.
"Спорт-экспресс"
Характер повреждения и сроки восстановления Тиля станут известны 31 августа
В понедельник станет известно, на какой срок выбыл полузащитник "Спартака" Гус Тиль.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!