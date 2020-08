Сына Семака не пустили на стадион "Локомотива" в атрибутике "Зенита" (видео)

View this post on Instagram

Сегодня произоше?л просто отвратительныи? случаи? на РЖД Арене. На матч Локомотив-Зенит не пускали в атрибутике Зенита, заставляли сдавать ее в камеру хранения. Ни один из представителеи? стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее подобные деи?ствия в сторону болельщиков сине-бело-голубых. На саи?те ФК Локомотив написано, что болельщики МОГУТ быть в атрибутике своеи? команды (смотреть скрин в ленте). Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства Локомотива, регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует (!!!) На видео зафиксированы все переговоры. Смотреть со звуком! Но некоторые болельщики смогли прои?ти в атрибутике. @fclokomotiv просим предоставить объяснения. Неужели вы так боитесь Зенита и его болельщиков? Нас не сломить ?