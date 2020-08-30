"Игрой не просто доволен, я счастлив от того, что молодые ребята показали себя бойцами. Ребята просто легли на поле, завоевали очко. По количеству моментов, считаю, сыграли очень хорошо. Если кто-то мне скажет, что это не атакующий футбол, я с ним не соглашусь.
Что касается незасчитанного гола, то пока у меня есть сомнения в справедливости этого решения. У меня впечатление, что гол надо было засчитывать, но настаивать на этом не буду", - сказал Кикнадзе.
Напомним, что игра "Локомотива" и "Зенита" завершилась нулевой ничьей. На 11-й минуте матча гол в ворота "сине-бело-голубых" забил Дмитрий Рыбчинский, но после просмотра ВАР главный арбитр матча Владимир Москалев зафиксировал офсайд.
Источник: "Спорт-экспресс"
Кикнадзе - о матче с "Зенитом": впечатление, что гол надо было засчитывать
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал игру команды против "Зенита" и высказался о незасчитанном голе в ворота петербуржцев.
Фото: ФК "Локомотив"
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