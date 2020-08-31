Пару десятков человек напали на фанатов "Зенита", которые собрались в кафе Москвы. Били не всех: не тронули парня с девушкой и мужчину с ребёнком.
Сообщается, что никто, кроме владельца кафе, не оставил заявление в полицию. Фанаты "Зенита" покинули место до прибытия врачей.
Источник: телеграм-канал Baza
На фанатов "Зенита" напали в московском кафе после матча с "Локомотивом"
Болельщики "Зенита", которые посетили игру 6-го тура с "Локомотивом" (0:0) в Москве, пострадали в одном из кафе столицы.
Фото: ФК "Зенит"
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