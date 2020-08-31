Источник: "Химки" подпишут форварда "Ференцвароша" и хавбека "Руха"

"Химки" продолжает работу на трансферном рынке.

Фото: ФК "Ференцварош"

В ближайшее время подмосковный клуб намерен подписать контракты с тремя игроками. Планируется, что сделки будут заключены с казахстанским полузащитником Исламбеком Куатом, белорусским форвардом "Ференцвароша" Николаем Сигневичем и нигерийским хавбеком белорусского "Руха" Чиди Осучукву.



В текущем сезоне РПЛ "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице.



Источник: РБ-Спорт