В ближайшее время подмосковный клуб намерен подписать контракты с тремя игроками. Планируется, что сделки будут заключены с казахстанским полузащитником Исламбеком Куатом, белорусским форвардом "Ференцвароша" Николаем Сигневичем и нигерийским хавбеком белорусского "Руха" Чиди Осучукву.
В текущем сезоне РПЛ "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Химки" подпишут форварда "Ференцвароша" и хавбека "Руха"
"Химки" продолжает работу на трансферном рынке.
Фото: ФК "Ференцварош"
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