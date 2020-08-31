"У меня был разговор с гендиректором "Зенита" Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Я ответил, что в конце августе - начале сентября дам ответ. Само предложение еще не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии, вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодежный футбол. Со стороны "Зенита" по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть", - сказал Данни.
Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год и выиграл с "Зенитом" три раза РПЛ, Суперкубок УЕФА, дважды Кубок России и Суперкубок страны. Последним клубом Данни был португальский "Маритиму". Также 37-летний Данни защищал цвета лиссабонского "Спортинга", московского "Динамо" и "Славии" Прага.
В составе сборной Португалии Данни провел 38 матчей и забил 4 мяча.
Источник: Vseprosport
Данни: со стороны "Зенита" по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве
Бывший полузащитник "Зенита" Мигел Данни близок к возращению в петербургский клуб.
Фото: Global Look Press
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