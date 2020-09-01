"Мы рассмотрели вопрос с участием главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева. Также получили дополнительный рапорт от судьи матча Сергея Карасёва, который написал, что Мусаев вышел на поле, выразил недовольство арбитром словами и жестом. При этом Карасёв отметил, что Мусаев не использовал ненормативной лексики и оскорблений. КДК, учитывая все обстоятельства дела, ограничился дисквалификацией Мусаева на одну игру", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
Также глава КДК РФС отметил, что Мусаев принес извинения за свой поступок.
Напомним, что встреча "Краснодара" и "Ростова" закончилась со счётом 1:1. Счет в матче открыл полузащиник ростовчан Матиас Норманн, а в составе хозяев отличился нападающий Маркус Берг. После 6-и туров в Российской Премьер-Лиге "Краснодар" с 8 очками занимает 9 место. Следующий матч команда Мусаева проведет на выезде против последней команды чемпионата "Ротора".
Мусаев получил дисквалификацию на одну игру чемпионата России
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании, которое получил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев по итогам матча с "Ростовом".
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