Мусаев получил дисквалификацию на одну игру чемпионата России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании, которое получил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев по итогам матча с "Ростовом".