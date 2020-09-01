Талалаев: "Ахмат" ищет большого форварда

Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев сообщил, что клуб находится в поиске футболиста на позицию нападающего.
Фото: © РИА Новости
"Ахмат" ищет большого форварда. Смотрим по всему миру, потому что в России это сделать трудно. Нам, к примеру, такого игрока не хватало во встрече с ЦСКА. Наш спортивный директор продолжает кропотливую работу", - сказал специалист в эфире "Матч ТВ".

Талалаев возглавил грознецкий клуб перед началом сезона 2020/21.

"Ахмат" в 6 турах набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

В следующем туре "Ахмат" на своем поле примет "Сочи". Матч пройдет 13 сентярбря.

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Теги: Талалаев Ахмат
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