Сообщается, что немецкий клуб арендует голландского хавбека на два сезона.
Ранее в услугах Тиля был заинтересован ПСВ, но футболист отказался возвращаться в Голландию.
В нынешнем сезоне Тиль провел 3 матча в чемпионате России.
"Спартак" занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 6 турах 14 очков.
Источник: Kicker
Источник: "Фрайбург" на два года арендует Тиля у "Спартака"
"Фрайбург" возьмет в аренду полузащитника "Спартака" Гуса Тиля.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!