"Уфа" проведет контрольный матч в Аше против "Металлурга"

Ринат Шайбеков: в Аше проведём контрольный матч против «Металлурга» Генеральный директор ФК «Уфа» рассказал клубной пресс-службе о приезде Сергее Бородина и планах команды в ближайшую неделю – Наш третий новичок Сергей Бородин завтра приедет в Уфу, уладим все необходимые дела с документами. С командой первую тренировку он проведёт 4 сентября. В этот день мы собираемся на «Нефтянике» и после тренировки выезжаем в Ашу, где проведём небольшой учебно-тренировочный сбор. – Хорошо знакомы с базой в Аше, готовились там к концовке прошлого сезона. 7 сентября планируем провести контрольный матч против местного «Металлурга», лидера третьего дивизиона. Уверен, игра понравится болельщикам и даст нашему тренерскому штабу пищу для размышлений. Затем вернёмся в Уфу, и уже на стадионе «Нефтяник» будем готовиться к матчу против «Тамбова».