Ари отдал свою обувь бабушке, шедшей босиком по улице (видео) Нападающий "Краснодара" Ари подарил свою обувь бабушке, которая шла босиком по одной из улиц города. View this post on Instagram Пусть это останется здесь ??? ? Безгранично доброе сердце моего мужа @ari_gol1000 Увидел на улице бабушку босиком , остановился и отдал ей свою обувь . ? ? Я прослезилась в машине. ?Горжусь ????? ? Будьте добрыми ???? A post shared by Natalia Ferreira (@natali_natali_g) on Sep 1, 2020 at 11:33am PDT Видео опубликовала в инстаграме супруга футболиста. Ари живет в России с 2010 года. В 2014 году он женился на россиянке Наталье Грызловой, а в 2018 году получил российский паспорт. В нынешнем сезоне РПЛ Ари не провел ни одного матча из-за травмы. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:43 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Краснодар Ари Нашли ошибку в статье? Напечатать (6) 100 1 2 3 4 5