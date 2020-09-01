Ари отдал свою обувь бабушке, шедшей босиком по улице (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари подарил свою обувь бабушке, которая шла босиком по одной из улиц города.

Видео опубликовала в инстаграме супруга футболиста.Ари живет в России с 2010 года. В 2014 году он женился на россиянке Наталье Грызловой, а в 2018 году получил российский паспорт.В нынешнем сезоне РПЛ Ари не провел ни одного матча из-за травмы.