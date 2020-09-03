Хачатурянц: прослушки и слежки за судьями не будет. Это и противозаконно, и негуманно

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о работе с арбитрами и отстранениях.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сообщается, что проверки судей не будут выполняться по требованиям клубов.



— Решения о приглашении арбитра на исследование с использованием полиграфа (добровольное) принимаются мною на основании комплексного анализа каждой ситуации, основываясь на решении экспертно-судейской комиссии (когда арбитры допускают ключевые ошибки), достоверных источниках, анализе предыдущих матчей и качества работы судей (начиная с ноября, когда я работаю в РФС), — заявил Хачатурянц.



За судьями не будут следить, их не будут прослушивать или оказывать другие методы давления. По версии Хачатурянца, это и противозаконно, и негуманно.



В случае чего, при проверках будут прибегать к полиграфам.



— Еськов сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу, — добавил Хачатурянц.



Из причин, называются спортивные травмы, эмоциональное давление и ошибки, которые он сам признал.



Казарцев, Сухой и Москалёв — отстранены. Первый — до 10 октября, затем до нового года он будет обслуживать матчи ФНЛ. Затем будет принято решение о его возможном возвращении в РПЛ. Сухой и Москалёв пробудут без работы месяц.



Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна.