— Выбор Тедеско лучшим тренером месяца — это субъективная оценка журналистов. Она основывается на положении команды в турнирной таблице, но не более. Тренер даже не присутствовал на некоторых матчах, в которых команда побеждала. Если бы "Ахмат" победил ЦСКА, то награду получил бы Андрей Талалаев.
Справедливо только то, что "Спартак" — лучшая команда по итогам августа. Но в команду еще входят владелец, который вкладывает деньги, тренерский и медицинский штабы и футболисты, — заявил тренер в интервью Sport24.
Под руководством Тедеско "Спартак" в августе отыграл шесть матчей чемпионата России, выиграл четыре из них и дважды сыграл в ничью. С 14 очками команда занимает первое место турнирной таблицы.
Грозный: выбор Тедеско лучшим тренером месяца — это субъективная оценка журналистов
Экс-главный тренер "Спартака" Вячеслав Грозный прокомментировал награду лучшего тренера августа для Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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