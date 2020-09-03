По итогам заседания экспертно-судейской комиссии было принято решение, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча.
"Я оказался прав. Соболеву за падение надо было давать Оскар. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Счет на табло. Но судьи тоже должны нести ответственность за решения, которые влияют на результат матча", - сказал Хацкевич.
Встреча в Волгограде завершилась поражением "Ротора" со счетом 0:1.
В текущем сезоне РПЛ подопечные Хацкевича занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Хацкевич: я оказался прав. Соболеву за падение надо было давать Оскар
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии по вопросу пенальти в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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