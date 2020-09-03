"Тиль у нас не играет, а он футболист высокого уровня. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: и финансово, и имиджево. По соглашению мы можем его вернуть через год. У "Фрайбурга" есть опция выкупа", - сказал Газизов.
"Фрайбург" арендовал 22-летнего Тиля на один сезон с возможностью продления сделки еще на один год.
Тиль перешел в "Спартак" из АЗ летом 2019 года. сумма трансфера составила 16 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ нидерландец в составе "Спартака" провел 3 матча.
В прошлом сезоне Бундеслиги "Фрайбург" занял 8-е место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Газизов заявил, что у "Фрайбурга" есть опция выкупа Тиля
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал переход полузащитника Гуса Тиля в "Фрайбург".
Фото: РИА Новости
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