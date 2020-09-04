Напомним, 24-летний футболист перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива". Трансфер завершится после того, как Миранчук пойдет медосмотр в итальянской команде.
По словам главы департамента по коммуникациям "Спартака" Антона Фетисова, академия уже направила все необходимые документы в клуб из Бергамо для получения выплат.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за переход игрока 14,5 млн евро.
Напомним, Алексей вместе с братом Антоном выступал за "Спартак" на различных детских турнирах, но вскоре они были отчислены из академии из-за недостатка физической силы.
"Р-Спорт"
Академия "Спартака" хочет получить от "Аталанты" солидарные выплаты за Миранчука
Академия "Спартака" имени Федора Черенкова хочет получить солидарные выплаты от "Аталанты" за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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