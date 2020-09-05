По итогам тестирования все результаты представителей национальной команды оказались отрицательными.
Матч Венгрия - Россия состоится 6 сентября. Поединок пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" и начнется в 19:00 мск.
Источник: твиттер сборной России
Сборная России прошла тестирование на COVID-19 перед матчем с Венгрией. Все результаты отрицательные
Перед вылетом в Будапешт на матч второго тура Лиги Наций делагация сборной России прошла тестирование на коронавирус.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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