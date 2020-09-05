"Могу ли я вернуться? Всему свое время. Я не хотел уходить. Но Дмитрий Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом: региональная политика, отрасль строительства", - сказал Мутко в программе "Инсайдеры" на "Матч ТВ".
Напомним, Мутко был президентом Российского футбольного союза с 2005 года по 2009 и с 2015 по 2017 год.
Мутко не исключает, что может вернуться в футбол
Бывший президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о том, вернется ли он в футбол.
Фото: ТАСС
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