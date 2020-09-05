Арбитр Данченков, которого избил Широков: он сказал, что это всем нам судьям за матч "Спартак" - "Сочи"

Судья Никита Данченков дал показания после того, как его во время турнира среди любительских клубов избил бывший футболист сборной России
Роман Широков.
"В тот момент, когда мы подошли друг к другу, Широков угрожающе сказал мне: "Если покажешь красную - я тебе въ*** (ударю)". Я как главный арбитр, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности и работу согласно правилам игры в футбол, достал красную карточку и показал ее игроку. Широков сразу же бросился на меня и нанес несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу.
После того, как Широкова оттащили от меня, тот начал уходить и сказал вдогонку: "Так и надо таких на место ставить" и ушел в сторону скамеек запасных. По пути в раздевалку Широков со своим ребенком прохидили мимо нас, и в этом момент он сказал следующий фразу: "Это вам всем судьям за вчерашнее". Это он имел ввиду, что накануне состоялся матч между "Спартаком
" и "Сочи" (2:2) и запомнившийся работой судейской бригады, которой он, по всей видимости, был недоволен", - написал Данченков.