Домашний стадион "Родины" "Янтарь" вмещает 2000 болельщиков. Клуб хочет провести поединок на более вместительной арене.
Генеральный директор "Родины" Константин Архипов отметил, что бумаги о проведении матча в Москве пока не подписаны.
Напомним, что по регламенту в групповом этапе Кубка России хозяином поля становится команда, которая выступает в более низком дивизионе.
ТАСС
Матч Кубка России "Родина" - "Спартак" пройдет на "Открытие Арене"
Матч группового этапа Кубка России между "Родиной" и "Спартаком" пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена".
Фото: ТАСС
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