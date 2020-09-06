Матч Кубка России "Родина" - "Спартак" пройдет на "Открытие Арене"

Матч группового этапа Кубка России между "Родиной" и "Спартаком" пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена".
Фото: ТАСС
Домашний стадион "Родины" "Янтарь" вмещает 2000 болельщиков. Клуб хочет провести поединок на более вместительной арене.

Генеральный директор "Родины" Константин Архипов отметил, что бумаги о проведении матча в Москве пока не подписаны.

Напомним, что по регламенту в групповом этапе Кубка России хозяином поля становится команда, которая выступает в более низком дивизионе.

ТАСС

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Теги: Родина Спартак
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