Ребров поделился фото с отдыха в Крыму

Вратарь "Спартака" Артем Ребров провел выходные в Крыму.


Ребро защищает цвета "красно-белых" с 2011 года. За это время он провел 113 матчей за "Спартака". В составе московского клуба Ребров стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.

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Теги: Ребров Спартак
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