Ребро защищает цвета "красно-белых" с 2011 года. За это время он провел 113 матчей за "Спартака". В составе московского клуба Ребров стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.
Ребров поделился фото с отдыха в Крыму
Вратарь "Спартака" Артем Ребров провел выходные в Крыму.
Ребро защищает цвета "красно-белых" с 2011 года. За это время он провел 113 матчей за "Спартака". В составе московского клуба Ребров стал чемпионом России в сезоне 2016/2017.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!